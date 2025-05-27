"Известия": в России могут увеличить штраф для родителей в 4 раза

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В России могут увеличить штраф для родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Инициативу одобрило правительство, сообщает газета "Известия".

По данным СМИ, предложение предполагает увеличение максимального штрафа в четыре раза – до двух тысяч рублей, а минимального – в пять раз, до 500 рублей.

Данные поправки планируют внести в уже одобренный в первом чтении законопроект, который ужесточает административную ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской и иной запрещенной атрибутики и символики, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, штрафы по статье КоАП о ненадлежащем воспитании не повышались с 2007 года и потеряли экономическую актуальность.

Адвокат Оксана Грикевич, ссылаясь на сведения органов опеки и попечительства, а также МВД, рассказала, что данные штрафы применяются достаточно часто, однако точная статистика может меняться в зависимости от региона и конкретной ситуации.

Ранее в Москве родителям подростков, которые выбросили из поезда на МЦД-4 арендованные самокат и велосипед, выписали штраф в 100 тысяч рублей. Инцидент произошел на перегоне Москва-Сити – Кутузовская. Также на родителей планировалось составить административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей.