Москвичам рассказали о погоде 28 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последний день недели, 28 мая, в Москве ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь. Кроме того, местами по области прогнозируется гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 15 до 17 градусов, в Подмосковье – от 14 до 19 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

По данным синоптиков, ночью температура в Москве может понизиться до 6 градусов, по области – до 3 градусов. При этом ожидается переменная облачность, без осадков.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что метеорологическое лето наступило в столичном регионе раньше срока. Он добавил, что в этом году метеорологическая весна также опередила климат на неделю.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что лето в столице окажется в пределах климатической нормы. Днем столбики термометров будут показывать от плюс 20 до плюс 25 градусов, а 30-градусная жара ожидается в июле.