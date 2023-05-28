Пластический хирург развеял популярные мифы о ринопластике

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Врач может отказать пациенту в ринопластике, а ожидания от операции далеко не всегда совпадают с реальностью. Об этом Москве 24 рассказал пластический хирург Данила Кузин.

По его словам, ринопластика – довольно распространенная процедура среди молодежи. Однако сделать ее могут только совершеннолетние. "Есть девушки, которые с 16 лет ждут и готовятся к ней и чуть ли не наследующий день после наступления 18-летия приходят к нам", – рассказал он.

Врач может смоделировать результат операции заранее в компьютерной программе, однако он может не соответствовать тому, что получится в реальности.





Данила Кузин пластический хирург Моделирование не является результатом операции – это некий план, по которому хирург работает. И это действительно очень опасная вещь, потому что можно сделать на компьютере нереальный результат и потом его не получить. Задача моделирования – максимально реалистично показать то, что получится. Если на этом этапе пациенту не нравится итог, то операция не состоится.

Также есть заблуждение, что ринопластика – одно из самых простых вмешательств в хирургии. Однако это совсем не так.

"Нос состоит из костной и хрящевой частей, все это покрыто кожей, мышцами. Соответственно, это взаимодействие трех разных структур. Необходимо учитывать и понимать это. Только так мы можем спрогнозировать и получить стабильный и красивый результат", – рассказал Кузин в интервью программе "Доктор 24".

Еще один миф – хирург в любом случае проведет операцию, потому что пациент платит деньги.





Данила Кузин пластический хирург Врач может отказать, если есть противопоказания к наркозу, заболевания крови, выраженная анемия (недостаток гемоглобина в крови). Но, с другой стороны, некоторые противопоказания относительны: если человек поправит здоровье, то операцию можно будет провести.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии ЦГМА управления делами президента РФ Юрий Русецкий объяснил, чем опасна искривленная перегородка носа. По его словам, она может мешать дыханию, вызывать частые простудные заболевания, синусит, головные боли, храп и синдром обструктивного апноэ сна. В таком случае перегородку надо оперировать.