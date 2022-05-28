В Москве за сутки госпитализировали 133 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за сутки госпитализировали 133 пациента с коронавирусом, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего за минувшие 24 часа в городе выявлено 267 новых случаев коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 13 пациентов, выздоровел 221 человек. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что в РФ не стоит ожидать новой мощной волны распространения коронавируса. В то же время она отметила, что важно помнить о возможности возвращения любого, даже достаточно забытого вируса.

