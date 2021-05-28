Эксперты ВОЗ подготовят предложения о новом этапе изучения источника коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подготовят предложения о проведении второго этапа изучения происхождения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказала официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб, доклад будет представлен генеральному директору организации. Предложения будет разрабатывать техническая команда и, вероятно, другие профильные эксперты.
По словам специалиста, на данный момент календарный график проведения нового этапа исследований пока не определен.
Накануне в США заявили, что оценивают первый этап изучения происхождения коронавируса со стороны экспертов ВОЗ как "недостаточный".
Также ряд СМИ объявили, что американская разведка получила ряд пока не проверенных данных о происхождении коронавируса.
По информации New York Times, для оценки достоверности информации потребуется "колоссальный" запас вычислительной мощности.
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