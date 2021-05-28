СМИ сообщили, что американская разведка получила данные о происхождении коронавируса

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Американская разведка доложила в Белый дом, что ей был получен ряд пока не проверенных данных о происхождении коронавируса. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на чиновников США.

По данным газеты, данная информация требует проведения подробного компьютерного анализа, для которого необходимо использовать "колоссальные" мощности. О каких именно сведениях идет речь, не сообщается.

Ранее республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили о наличии серьезных косвенных доказательствах лабораторного происхождения COVID-19. Конгрессмены выразили мнение, что отказ Китаем от сотрудничества препятствовал международному сообществу в установлении истинного источника вируса.

До этого специалисты ВОЗ, изучавшие в Китае возможное происхождение вируса, заявляли, что не могут с уверенностью назвать рынок местом, откуда начал распространяться COVID-19. Специалисты пришли к выводу, что с данной торговой точкой действительно было связано множество случаев заражения, однако та же тенденция отмечалась на других рынках.