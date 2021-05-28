Президент Татарстана призвал ограничить доступ детей к компьютерным играм

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Фото: /Москва 24/Роман Балаев
Необходимо поставить фильтры и сделать персонифицированный доступ к некоторым ресурсам в Сети, в том числе к играм с убийствами. Такое мнение выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Если персонифицированный доступ будет, то дети не смогут попадать в эти игры, не смогут участвовать. Как это сделать, это второй вопрос", – сказал он в эфире телеканала RTVI.
По мнению Минниханова, такие меры позволят предотвратить трагедии, подобные той, что произошла в казанской гимназии. Над тем, как реализовать это, считает президент Татарстана, должны подумать спецслужбы.
Он также отметил, что вредоносные игры не должны быть в прямом доступе, поскольку влияют не только на психику детей, но и превращают взрослых в игроманов.
11 мая бывший ученик гимназии № 175 в Казани устроил в учебном заведении стрельбу. По данным местных властей, погибли семь детей и две учительницы.
По мнению руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, трагедия произошла из-за отсутствия охраны в школе.
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