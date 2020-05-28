МЧС предупредило москвичей о грозе с градом в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По прогнозам синоптиков, 29 мая в период с 09:00 до 21:00 в городе ожидаются сильные дожди с грозами и сильным ветром, порывы которого могут доходить до 15–20 метров в секунду, также возможен град.

В МЧС москвичам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили. Водителям также советовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что в пятницу в столичном регионе может выпасть около половины месячной нормы осадков. В итоге этот день может быть признан самым дождливым за текущий месяц.

Метеорологи подчеркнули, что вместе с осадками циклон принесет москвичам теплую погоду. В субботу столбики термометров в городе могут подняться до +23... +25 градусов.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что в воскресенье характер погоды значительно изменится. Днем из-за атмосферного фронта столбики термометров могут опуститься до +14... +19 градусов. Также ожидается сильный ветер.

В июне москвичей ждет комфортная погода, слегка превышающая норму, отмечал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик считает, что в этом месяце будет наблюдаться небольшой дефицит осадков.

Солнечные дни будут преобладать с 7 по 13 и с 21 по 27 июня. Тишковец также подчеркнул, что никакой аномальной жары в начале лета не предвидится.

