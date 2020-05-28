Антибиотики и растительные жиры нашли в сметане двух торговых марок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Роскачества проверили сметану, продающуюся на прилавках российских магазинов. В продукции некоторых торговых марок были обнаружены следы антибиотиков и растительных жиров, передает News.ru.

Известно, что сметану 20% жирности проверяли на качество и содержание опасных веществ. Для исследования была взята продукция "Пестравка", "Ростагроэкспорт", "Благода", "36 копеек", "Домик в деревне", "Простоквашино" и "Вологодское лето".

Выяснилось, что сметана двух производителей не прошла проверку. Так, в продукции торговой марки "Благода" было выявлено наличие антибиотика доксициклин. Кроме того, в ней обнаружили повышенное содержание дрожжей и растительных жиров.

Также снизился рейтинг "Домика в деревне" – в сметане этого производителя использовался антибиотик хлортетрациклин.

Уточняется, что в продукции остальных торговых марок нарушений выявлено не было.

Ранее в Роскачестве повторно проверяли пельмени. Сообщалось, что в продукции семи торговых марок специалисты обнаружили кишечную палочку. При этом в прошлом году антибиотики и превышенное количество микроорганизмов были выявлены в пельменях лишь одного бренда.