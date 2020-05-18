Роскачество обнаружило мышьяк в креветках двух марок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскачество обнаружило дозу мышьяка, превышающую норму, в креветках двух торговых марок, сообщается на официальном сайте организации.

В рамках повторного исследования была изучена продукция семи производителей. Кроме того, в продукции одной торговой марки зафиксировали следы антибиотика хлорамфеникола.

В то же время, согласно результатам анализа, все торговые марки успешно прошли тест на выявление тяжелых металлов и радионуклидов. Кроме того, исследованные креветки не содержали в себе каких-либо красителей и консервантов.

В ведомстве напомнили, что данный вид живых существ в связи со средой обитания регулярно накапливает в себе тяжелые металлы, а также иные угрожающие здоровью химические элементы. В связи с этим компании, отправляющие креветки на рынок, должны четко следить за тем, где осуществляется поиск исходного материала продукции.

В Роскачестве также рассказали, что, несмотря на негативные ассоциации, которые вызывает понятие "мышьяк", допустимая доза вещества, содержащаяся в креветках, не является опасной для здоровья человека.

Кроме того, в результате повторного исследования стало известно, что качество продукции четырех марок стало выше по сравнению с образцами двухлетней давности.

Ранее Роскачество изучило продукцию производителей пельменей. В результате исследования выяснилось, что в товарах всех семи торговых марок, которые были подвергнуты анализу, обнаружили кишечную палочку. Кроме того, у одного из производителей в продукции зафиксировали сальмонеллу.