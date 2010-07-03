Штрафы за повторные нарушения ПДД хотят значительно увеличить

ГИБДД России хочет повысить размер штрафов за повторное нарушение ПДД, зафиксированное камерами. Об этом заявил замглавы Госавтоинспекции Александр Быков.
По его словам, сейчас многие воспринимают такие штрафы как плату за проезд. При этом нарушений ПДД, зарегистрированных фотофиксацией, становится больше на 10% ежегодно. Это значит, что наказание не выполняет профилактической роли, отметил Быков.
"Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое", – цитирует его ТАСС. По мнению замглавы ГИБДД, говорить о справедливости закона в этом случае не совсем корректно – важно учитывать, действенны ли наказания как профилактика.
А в МВД предлагали изымать автомобили у пьяных водителей. В министерстве также выступают за усиление ответственности за отдельные правонарушения в области безопасности дорожного движения. Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин подчеркнул, что смертность на дорогах к 2024 году должна снизиться более чем втрое.
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