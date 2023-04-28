Врач рассказал, почему опасно прерывать курс антибиотиков

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Прерывание курса антибиотиков может привести к возврату инфекции и формированию устойчивости бактерий в организме к таким препаратам. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, если пациент прерывает лечение раньше положенного, то антибиотики не успевают подействовать должным образом. В результате в организме могут остаться болезнетворные бактерии.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Слишком короткий курс приема антибиотиков приведет к тому, что болезнетворные микроорганизмы опять начнут размножаться, а инфекция, от которой человек лечился, вернется с новой силой. Более того, она может быстро перейти в хроническую. Хроническую инфекцию вылечить практически невозможно.

Еще один негативный эффект прерванного курса антибиотиков заключается в том, что болезнетворные микроорганизмы не только не будут уничтожены до конца, но и "познакомятся" с препаратом, которым на них воздействовали.

"В результате у нас формируется устойчивость к антибиотикам. И следующее назначение тех же лекарств может оказаться уже неэффективным, придется подбирать другой препарат", – заключил терапевт.

Ранее россиян предупредили о рисках, которые несет бесконтрольный прием аспирина. В частности, человек может столкнуться с проблемами со стороны желудочно-кишечного тракта. Речь идет про кровотечения и эрозивно-язвенные поражения ЖКТ. В связи с этим, перед тем как начать курс лечения, необходимо посоветоваться с врачом.

