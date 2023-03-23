08:20Общество
Терапевт назвала главные ошибки в приеме обезболивающих
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Принимать обезболивающие препараты на голодный желудок, а также пить несколько таких таблеток сразу очень опасно. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.
Она пояснила, что обезболивающие лекарства относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов. Они могут быть разных видов, но действие у всех одинаковое – уменьшить воспаление.
Одна из главных ошибок – пить две таблетки сразу, рассказала Романенко. "Этого делать нельзя, потому что действие препарата зависит оттого, в каком состоянии человек находится, какая у него масса тела. Тем более таблетка действует не мгновенно, для этого нужно 30-60 минут", – отметила она.
Если со временем боль не проходит, то можно выпить еще одну дозу. Но перед этим нужно ознакомиться с инструкцией, где указана суточная норма лекарства, подчеркнула терапевт.
"Кроме того, надо помнить, что таблетки обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие нельзя принимать на голодный желудок. Так мы подвергаем риску слизистую желудочно-кишечного тракта", – рассказала она в интервью программе "Доктор 24".
Есть современные препараты, которые наносят меньший урон ЖКТ, так как блокируют только ответственные за боль рецепторы.
"Но есть другой подводный камень – они небезопасны для сердца и сосудов. Такие лекарства могут вызвать риск тромбообразования, спровоцировать гипертонический криз. Эти препараты нужно принимать строго по назначению врача", – заключила специалист.
Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, к каким заболеваниям может привести бесконтрольный прием антибиотиков. По словам специалиста, они повышают риск токсического поражения печени и грибковой инфекции.
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