Терапевт назвала главные ошибки в приеме обезболивающих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Принимать обезболивающие препараты на голодный желудок, а также пить несколько таких таблеток сразу очень опасно. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

Она пояснила, что обезболивающие лекарства относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов. Они могут быть разных видов, но действие у всех одинаковое – уменьшить воспаление.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Они уменьшают выработку веществ воспаления, тем самым снимают боль и оказывают второе действие – жаропонижающее. А вот где они действуют (в центральной нервной системе или на периферии), как быстро, какая доза, показания, противопоказания – вот здесь начинаются нюансы, поэтому нужно выбирать препарат вместе с врачом.

Одна из главных ошибок – пить две таблетки сразу, рассказала Романенко. "Этого делать нельзя, потому что действие препарата зависит оттого, в каком состоянии человек находится, какая у него масса тела. Тем более таблетка действует не мгновенно, для этого нужно 30-60 минут", – отметила она.

Если со временем боль не проходит, то можно выпить еще одну дозу. Но перед этим нужно ознакомиться с инструкцией, где указана суточная норма лекарства, подчеркнула терапевт.

"Кроме того, надо помнить, что таблетки обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие нельзя принимать на голодный желудок. Так мы подвергаем риску слизистую желудочно-кишечного тракта", – рассказала она в интервью программе "Доктор 24".





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Механизм действия обезболивающих направлен на то, чтобы убрать боль и заблокировать выработку тех веществ, которые защищают нашу слизистую. Когда мы принимаем таблетки в больших дозировках натощак, мы рискуем получить поверхностное кровотечение из мелких сосудов. Также могут образовываться язвы, а это повышает риск диффузных кровотечений, которые приводят к смертельному исходу.

Есть современные препараты, которые наносят меньший урон ЖКТ, так как блокируют только ответственные за боль рецепторы.

"Но есть другой подводный камень – они небезопасны для сердца и сосудов. Такие лекарства могут вызвать риск тромбообразования, спровоцировать гипертонический криз. Эти препараты нужно принимать строго по назначению врача", – заключила специалист.

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