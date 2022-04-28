Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На ИВЛ находятся 90 пациентов. Вылечились еще 536 человек. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона человек.

За сутки выявили 629 новых случаев заражения COVID-19. Умерли за минувшие 24 часа 18 пациентов.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России осенью, когда начнется сезон респираторных вирусов, COVID-19 может вновь активизироваться. Он подчеркнул, что в теплое время года могут регистрироваться как подъемы, так и спады заболеваемости коронавирусом.

