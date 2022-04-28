В России ввели штрафы за отождествление СССР и нацистской Германии

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Закон об ответственности за отождествление роли Советского союза и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны вступил в силу, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
"Необходимо сделать все, чтобы сохранить правду о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жестко пресекаться", – отметил он.
Уточняется, что законом предусматривается штраф до 2 тысяч рублей или административный арест до 15 суток за такое нарушение. При этом штраф до 4 тысяч рублей предусмотрен для должностных лиц, до 50 тысяч рублей – для юридических лиц, а за повторное нарушение наказание вырастет.
Кроме того, норма, запрещающая списывать долги по кредиту с социальных выплат без письменного разрешения гражданина начнет действовать с 1 мая. При этом, если заемщик подтвердил свое согласие, но потом передумал, у него будет возможность в течение двух недель вернуть эти средства.
Также Володин напомнил о новых ежемесячных выплатах семьям с невысокими доходами, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет, которые вводятся с 1 мая. Как уточнил спикер Госдумы, на портале госуслуг 26 апреля стартовал досрочный прием заявлений на ее получение, с 1 мая заявления будут направлены в Пенсионный фонд России.
16 апреля Владимир Путин подписал закон, который предусматривает наказание для граждан за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
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