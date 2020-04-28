Вахтовый поселок Якутии, где выявили COVID-19, не относится к дочке "Газпрома" – компания

17:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вахтовый поселок в Якутии, где была выявлена вспышка коронавирусной инфекции, не относится к дочерней компании "Газпрома". С таким заявлением выступили в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
Заявление компании явилось ответом на появившуюся информацию о том, что вахтовики на Чаяндинском месторождении выразили недовольство уровнем информирования о заболеваемости COVID-19 в поселке.
"Прокуратура начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих. Указанное вами событие произошло в вахтовом поселке подрядной организации, мы не имеем права комментировать от имени другой компании", – говорится в сообщении.
Известно, что в региональных больницах на сегодняшний день проходят лечение 56 человек. Также еще 39 работников были доставлены в больницу Ноябрьска.
Отмечается, что у 16 госпитализированных в автономный округ из Чаяндинского месторождения рабочих был диагностирован коронавирус.
Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.
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