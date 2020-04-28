Онищенко призвал не гадать, когда пройдет эпидемия COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян перестать гадать, когда закончится распространение коронавируса. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Я призываю сейчас не теряться в рассуждениях и догадках, когда он закончится, начинать его забывать, заниматься главными делами – окончанием школы, поступлением в институты, семейным отдыхом, решением тех вопросов, которые мы за эти три месяца увлечения коронавирусом подзабыли", – заявил бывший главный санитарный врач России.

По словам Онищенко, ситуация по COVID-19 в России находится под контролем властей. Что касается других регионов, то в Китае эпидемию уже победили, а в тяжелых очагах – в Испании, Италии и ряде других европейских государств – ситуацию переломили к лучшему.

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн считает, что в России об окончании эпидемии можно будет говорить только тогда, когда в день будет фиксироваться менее 100 случаев заражения.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.

