В СФ предложили создать горячую линию для психологической помощи людям на самоизоляции

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко предложила создать в регионах горячие линии по оказанию психологической помощи для граждан, находящихся на самоизоляции.

"Это даст возможность людям дистанционно решать свои внутренние проблемы и спорные ситуации, которые возникают в семьях в этот эмоционально сложный период", – цитирует сенатора Агентство "Москва".

Святенко отметила, что миллионы людей вынуждены изменить свой обычный ритм жизни, но многие не привыкли проводить 24 часа в квартире, находясь длительный период в постоянном контакте со своими близкими. В ряде случаев это приводит к возникновению семейных конфликтов, полагает председатель комитета.

В качестве примера она привела Москву, где открыта горячая линия 8 (495) 870-45-09 для оказания помощи гражданам, находящимся на самоизоляции. За месяц поступило более 15 тысяч обращений.

"Помочь справиться с тревожным состоянием, паническими атаками, разобраться в семейных конфликтах и снять проблему недостатка общения помогают ежедневно десятки психологов", – подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что помощь нужна и самим операторам call-центров, ведь каждую историю и ситуацию они пропускают через себя. Сотрудники Московской психологической службы провели с ними более 4 тысяч мини-сессий по стрессоустойчивости.

Согласно данным ВЦИОМ, 60% россиян поддерживают введение жестких ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. За мягкие меры высказались 25%.

Вместе с тем московские власти готовят план по снятию ограничений на работу предприятий. Однако о сроках применения этого плана говорить пока рано, свое слово должны сказать эпидемиологи.