Выполнено около 7 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров и угля

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Городские службы за месяц выполнили около 7 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на садовые участки, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Многие пожилые москвичи уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. В связи с этим было принято решение помочь им с доставкой дров для отопления домов, так как погода пока стоит прохладная", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

Он отметил, что каждый день выполняется порядка 250-300 заявок. Для оперативной доставки дров задействовано свыше 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы.

Дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

Согласно данным ВЦИОМ, 60% россиян поддерживают введение жестких ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. За мягкие меры высказались 25%.