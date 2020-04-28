Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:25

Выполнено около 7 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров и угля

общество

Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов

Городские службы за месяц выполнили около 7 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на садовые участки, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Многие пожилые москвичи уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. В связи с этим было принято решение помочь им с доставкой дров для отопления домов, так как погода пока стоит прохладная", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

Он отметил, что каждый день выполняется порядка 250-300 заявок. Для оперативной доставки дров задействовано свыше 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы.

Дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

Согласно данным ВЦИОМ, 60% россиян поддерживают введение жестких ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. За мягкие меры высказались 25%.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать