В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли покупателям вести съемку в магазинах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Потребитель может вести съемку в магазинах, сообщает Роспотребнадзор в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что от граждан часто приходят жалобы о том, что сотрудники различных торговых точек запрещают снимать товар.

"У потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат. Таким образом, запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований", – объяснили в Роспотребнадзоре.

Это право закреплено в постановлении правительства России от 31 декабря 2020 № 2463.

Ранее сопредседатель общественной организации "Национальный союз защиты прав потребителей" Алексей Егармин предупредил, что работники магазинов могут пользоваться различными уловками, чтобы посетитель супермаркета обратил внимание на определенные товары, включая продукцию с различием в цене и качестве.

По словам эксперта, товары с истекающим сроком годности работники магазинов обычно ставят на выгодные и видные покупателю места.



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