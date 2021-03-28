Минпросвещения одобрило учебник истории под редакцией Мединского

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Фото: rvio.histrf.ru
Минпросвещения одобрило учебные пособия по истории под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского.
Как рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков во время презентации на книжной ярмарке non/fictio№22, в ближайшее время они будут изданы.
Согласно сообщению на сайте РВИО, в настоящее учебники уже отправлены в типографию, выход первого тиража ожидается в конце апреля – начале мая.
По словам Мягкова, уникальность учебника заключается в том, что в нем российская история представлена синхронно по отношению к всеобщей истории.
"Мы попытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах", – отметил он.
В пособии отражены события с античных времен до последних лет. Создатели заканчивают повествование анализом пандемии коронавируса и ее последствий.
"Эти учебники достаточно плюралистичны, мы старались сделать так, чтобы не было нажима ни в ту, ни в другую сторону", – подчеркнул главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Шубин.
Авторы рассчитывают, что в дополнение будут созданы мультимедийные материалы, чтобы процесс обучения стал увлекательным.
Ранее ЮНЕСКО усмотрела гендерные стереотипы в российских учебниках начальной школы, где женщины изображаются домохозяйками, а мужчины – рабочими, солдатами и учеными.
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