Минпросвещения одобрило учебник истории под редакцией Мединского

Фото: rvio.histrf.ru

Минпросвещения одобрило учебные пособия по истории под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского.

Как рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков во время презентации на книжной ярмарке non/fictio№22, в ближайшее время они будут изданы.

Согласно сообщению на сайте РВИО, в настоящее учебники уже отправлены в типографию, выход первого тиража ожидается в конце апреля – начале мая.

По словам Мягкова, уникальность учебника заключается в том, что в нем российская история представлена синхронно по отношению к всеобщей истории.

"Мы попытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах", – отметил он.

В пособии отражены события с античных времен до последних лет. Создатели заканчивают повествование анализом пандемии коронавируса и ее последствий.

"Эти учебники достаточно плюралистичны, мы старались сделать так, чтобы не было нажима ни в ту, ни в другую сторону", – подчеркнул главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Шубин.

Авторы рассчитывают, что в дополнение будут созданы мультимедийные материалы, чтобы процесс обучения стал увлекательным.

Ранее ЮНЕСКО усмотрела гендерные стереотипы в российских учебниках начальной школы, где женщины изображаются домохозяйками, а мужчины – рабочими, солдатами и учеными.