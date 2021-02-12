ЮНЕСКО нашла гендерные стереотипы в российских учебниках начальной школы

06:20
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В российский учебниках для начальной школы встречаются гендерные стереотипы. Об этом говорится в исследовании ЮНЕСКО, которое приводит РИА Новости.
Организация провела мониторинг 30 систем образования в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии, по итогам которого подготовила отчет.
В нем отмечается, что несмотря на прогресс в образовании, определенные категории школьников по-прежнему изолированы от общей системы образования.
В частности, это касается детей с инвалидностью и представителей этнических меньшинств.
Кроме того, в учебниках для начальной школы до сих пор женщины изображаются в качестве домохозяек, а мужчины – в роли рабочих, солдат и ученых, сказано в исследовании.
По данным ЮНЕСКО, в российских школах ведется преподавание более 90 языков народов России, а само обучение проходит на 30 языках.
При этом, несмотря на высокую стоимость, школы получают учебники на языках даже самых малочисленных народностей.
Также указывается, что в учебниках содержится информация об истории и культуре коренных народов России, "но в целом доступ к такой информации не систематизирован и ограничен".
Исследователи также обратили внимание на то, что детей из малочисленных этнических групп Севера нередко помещают в школы-интернаты вдали от семьи и традиционного уклада.
Привыкая к новым условиям, эти дети часто переживают серьезный кризис, и учителя не всегда знают, как поддержать таких учеников.
Ранее стало известно, что борьбу с кибербуллингом и педофилами в интернете включили в новое пособие по ОБЖ для школьников восьмых и девятых классов.
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