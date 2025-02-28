Врач Петрова предупредила о серьезном вреде кокосового масла для здоровья

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Избыточное потребление кокосового масла повышает холестерин и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Людмила Петрова.

По ее словам, кокосовое масло многие считают полезным растительным продуктом, однако оно примерно на 86% состоит из насыщенных жиров. Это даже больше, чем в сливочном масле, отметила эксперт.



Людмила Петрова нутрициолог Избыток насыщенных жиров может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кокосовое масло способно повышать уровень липопротеидов низкой плотности – холестерина, который участвует в развитии атеросклероза.

Также кокосовое масло иногда называют продуктом, способствующим похудению. Однако его влияние на снижение веса преувеличено, считает эксперт. По ее словам, по калорийности кокосовое масло не отличается от других – около 900 килокалорий на 100 граммов.

"Для потери веса важен не сам продукт, а общий дефицит калорий, то есть расход энергии должен превышать ее поступление с пищей. Если не контролировать общее потребление жиров и калорий, добавление такого масла в рацион не приведет к похудению", – подчеркнула нутрициолог.



Людмила Петрова нутрициолог Кокосовое масло нельзя считать ни уникально полезным, ни вредным продуктом. Оно безопасно при умеренном употреблении, поэтому не стоит превышать одну столовую ложку, 15 граммов, в день. Также не нужно делать его основным источником жиров в рационе.

По словам Петровой, кокосовое масло подходит для жарки на умеренном огне. Если требуется на сильном, специалист советует выбирать масло с более высокой температурой дымления, например рафинированное подсолнечное или авокадо. Кроме того, кокосовое масло можно использовать в выпечке в качестве замены сливочному.



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