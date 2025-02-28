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28 февраля, 18:04

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Врач Петрова предупредила о серьезном вреде кокосового масла для здоровья

Нутрициолог предупредила о серьезном вреде кокосового масла

Фото: 123RF/serezniy

Избыточное потребление кокосового масла повышает холестерин и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Людмила Петрова.

По ее словам, кокосовое масло многие считают полезным растительным продуктом, однако оно примерно на 86% состоит из насыщенных жиров. Это даже больше, чем в сливочном масле, отметила эксперт.

Избыток насыщенных жиров может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кокосовое масло способно повышать уровень липопротеидов низкой плотности – холестерина, который участвует в развитии атеросклероза.
Людмила Петрова
нутрициолог

Также кокосовое масло иногда называют продуктом, способствующим похудению. Однако его влияние на снижение веса преувеличено, считает эксперт. По ее словам, по калорийности кокосовое масло не отличается от других – около 900 килокалорий на 100 граммов.

"Для потери веса важен не сам продукт, а общий дефицит калорий, то есть расход энергии должен превышать ее поступление с пищей. Если не контролировать общее потребление жиров и калорий, добавление такого масла в рацион не приведет к похудению", – подчеркнула нутрициолог.

Кокосовое масло нельзя считать ни уникально полезным, ни вредным продуктом. Оно безопасно при умеренном употреблении, поэтому не стоит превышать одну столовую ложку, 15 граммов, в день. Также не нужно делать его основным источником жиров в рационе.
Людмила Петрова
нутрициолог

По словам Петровой, кокосовое масло подходит для жарки на умеренном огне. Если требуется на сильном, специалист советует выбирать масло с более высокой температурой дымления, например рафинированное подсолнечное или авокадо. Кроме того, кокосовое масло можно использовать в выпечке в качестве замены сливочному.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала оливковое масло самым полезным для пожилых людей. Благодаря содержанию омеги-9 оно помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Оливковое масло подходит для жарки, тушения и запекания.

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