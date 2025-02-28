Врач Петрова предупредила о серьезном вреде кокосового масла для здоровья

28 февраля, 18:04Общество
Фото: 123RF/serezniy
Избыточное потребление кокосового масла повышает холестерин и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Людмила Петрова.
По ее словам, кокосовое масло многие считают полезным растительным продуктом, однако оно примерно на 86% состоит из насыщенных жиров. Это даже больше, чем в сливочном масле, отметила эксперт.
Также кокосовое масло иногда называют продуктом, способствующим похудению. Однако его влияние на снижение веса преувеличено, считает эксперт. По ее словам, по калорийности кокосовое масло не отличается от других – около 900 килокалорий на 100 граммов.
"Для потери веса важен не сам продукт, а общий дефицит калорий, то есть расход энергии должен превышать ее поступление с пищей. Если не контролировать общее потребление жиров и калорий, добавление такого масла в рацион не приведет к похудению", – подчеркнула нутрициолог.
По словам Петровой, кокосовое масло подходит для жарки на умеренном огне. Если требуется на сильном, специалист советует выбирать масло с более высокой температурой дымления, например рафинированное подсолнечное или авокадо. Кроме того, кокосовое масло можно использовать в выпечке в качестве замены сливочному.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала оливковое масло самым полезным для пожилых людей. Благодаря содержанию омеги-9 оно помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Оливковое масло подходит для жарки, тушения и запекания.