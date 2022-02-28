Диетолог дала советы по приготовлению блинов на Масленицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рекомендовала готовить блины на Масленицу из цельнозерновой муки.
Она отметила, что при этом можно использовать пшеничную или гречневую муку. Дополнительным плюсом, по словам эксперта, будет наличие в ее составе растительного белка.
"Начинку лучше использовать белковую: творог, яйцо, нежирное мясо, рыбу. Подойдут любые фрукты, ягоды, если дополнительно не используют сахар", – сказала Круглова News.ru.
Она отметила, что блины являются блюдом не для ежедневного употребления, поскольку для приготовления часто используются масло, сахар и различные сладкие дополнения. Для лучшего переваривания блинов эксперт посоветовала запивать их теплым напитком.
Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, сколько блинов в день можно съесть на Масленицу, чтобы не навредить организму. По ее словам, в день можно употреблять 1–2 блина. При этом делать это лучше всего в первой половине дня.
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