Стало известно, сколько россиян собираются печь блины на Масленицу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

75% россиян собираются печь блины во время Масленичной недели с 28 февраля по 6 марта. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование ВЦИОМ сообщает РИА Новости.

При этом женщин, которые собираются готовить блины, больше, чем мужчин. 87% и 61% соответственно. Четверть опрошенных – 24% – заявили, что скорее всего не будут готовить блины. 1% принявших участие в исследовании затруднились с ответом.

Также аналитики выяснили, что почти половина россиян – 48% – во время Масленичной недели намерены погостить у родственников и звать гостей к себе домой. В этой категории мужчин оказалось чуть больше, чем женщин – 50% против 46%.

В опросе приняли участие 1 600 россиян от 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью.

Ранее диетологи назвали способы приготовления блинов для людей с проблемами со здоровьем. Специалисты посоветовали готовить блины на воде, а также использовать гречневую или черемуховую муку.