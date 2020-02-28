В Союзе турагентств прокомментировали отказ россиян от путевок в Турцию

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов прокомментировал Москве 24 отказ россиян от путевок в Турцию на фоне обострения ситуации в Сирии.
"Я думаю, что все будет хорошо и не будет повторен печальный опыт последних пяти лет", – заявил Голов.
Он заверил, что опытные политики страны смогут урегулировать эту ситуацию, добавив, что все будет регулироваться на уровне государства и правительства до определенного возможного момента достижения паритета.
"Надеемся, что это будет безболезненно для нас всех, потому что такие события не очень положительно сказываются для всей экономики в целом", – заявил Голов.
Ранее исполняющая обязанности директора Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова рассказала, что в России за последние два дня резко сократились продажи путевок в Турцию.
Она не исключила, что поводом послужило обострение ситуации в Сирии, где правительственная армия нанесла удар по турецким военным в регионе Идлиб. Жертвами стали больше 30 турецких военнослужащих.
Ранее министерство обороны РФ сообщило об обстреле 27 февраля в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун.
Губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган отмечал, что в результате авиаударов в Идлибе количество погибших возросло до 33. По информации губернатора, еще 36 солдат получили ранения. Сейчас медики продолжают оказывать им помощь.
Россия приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками. Погибших и раненых турецких военнослужащих эвакуировали на территорию Турции. В партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что из-за случившегося армия страны отныне считает сирийские войска "вражескими целями".
Совет НАТО проведет консультации по произошедшему в ответ на просьбу Анкары. В госдепе США заявили, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по просьбе Анкары.
Как конфликт Турции и Сирии отразится на России
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