Вяземский поддержал критику творчества Достоевского

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Советский и российский писатель, философ, телеведущий, кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений МИД России Юрий Вяземский поддержал своего коллегу – американца, который резко высказался о романе "Преступление и наказание".

Джеймс Эллрой в интервью, отвечая на вопрос: "Какую книгу вы не можете дочитать?" – назвал роман Достоевского. Вяземский признался, что тоже никогда не дочитывает данное произведение до конца. В разговоре с Москвой 24 профессор называет эпилог романа безобразным.



Юрий Вяземский советский и российский писатель Я тоже не могу дочитывать, там совершенно безобразный эпилог, Достоевский просто схалтурил. Очень сильный роман. Как Бахтин объяснял: "Великая полифония Достоевского". А потом ему надо было заканчивать роман тем, как исцеляется Раскольников. И Федор Михайлович пишет эпилог совершенно не в своем стиле, все притянуто за уши, назидательно и очень плохо.



Вяземский сравнивает "Преступление и наказание" с еще одним великим произведением российской литературы – романом "Война и мир". По мнению писателя, произведение Льва Толстого также невозможно дочитать до конца. "Толстой в конце начинает излагать свои философские концепции. Философ он никудышный. Он гений литературы, но надо было заканчивать роман раньше", – считает Вяземский.

Российский писатель также пожелал познакомиться с американским коллегой Джеймсом Эллроем, чтобы высказать слова благодарности.



Юрий Вяземский советский и российский писатель Джеймс Эллрой? Мне хочется ему сказать: "Здравствуйте, дорогой коллега, как я вас хорошо понимаю. И как хорошо вы понимаете Достоевского".



Ранее американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País, отвечая на вопрос: "Какую книгу вы не можете дочитать?" – сказал, что это "Преступление и наказание".