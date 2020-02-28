Вяземский поддержал критику творчества Достоевского

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Советский и российский писатель, философ, телеведущий, кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений МИД России Юрий Вяземский поддержал своего коллегу – американца, который резко высказался о романе "Преступление и наказание".
Джеймс Эллрой в интервью, отвечая на вопрос: "Какую книгу вы не можете дочитать?" – назвал роман Достоевского. Вяземский признался, что тоже никогда не дочитывает данное произведение до конца. В разговоре с Москвой 24 профессор называет эпилог романа безобразным.
Вяземский сравнивает "Преступление и наказание" с еще одним великим произведением российской литературы – романом "Война и мир". По мнению писателя, произведение Льва Толстого также невозможно дочитать до конца. "Толстой в конце начинает излагать свои философские концепции. Философ он никудышный. Он гений литературы, но надо было заканчивать роман раньше", – считает Вяземский.
Российский писатель также пожелал познакомиться с американским коллегой Джеймсом Эллроем, чтобы высказать слова благодарности.
Ранее американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País, отвечая на вопрос: "Какую книгу вы не можете дочитать?" – сказал, что это "Преступление и наказание".
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