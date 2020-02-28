Американский писатель резко высказался о "Преступлении и наказании"

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País резко высказался о романе Федора Достоевского "Преступление и наказание".

Отвечая на вопрос журналиста о книге, которую он не может дочитать, Эллрой вспомнил роман русского писателя.

"Всякий раз, как я начинаю эту книгу, все заканчивается тем, что я думаю: "О нет, дядя, я не могу читать это русское ... (чушь), это не для меня", – заявил он.

71-летний Эллрой получил известность благодаря своим романам "Секреты Лос-Анджелеса", "Черная орхидея" и другим. По мотивам книг писателя сняты несколько фильмов.

"Преступление и наказание" – это социально-психологический и социально-философский роман. Достоевский работал над ним в 1865–1866 годах.

Ранее стало известно об открытии в столице многофункционального музейного комплекса "Московский дом Достоевского" в 2021 году. Музею передали здание, в котором писатель провел детство. Это флигель Мариинской больницы для бедных, где 90 лет работает Музей-квартира Достоевского.