"Московский дом Достоевского" появится в столице к 2021 году

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Многофункциональный музейный комплекс "Московский дом Достоевского" откроется в столице в 2021 году, рассказал директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.

По его словам, музею передали здание, в котором писатель провел детство. Это флигель Мариинской больницы для бедных, где 90 лет работает Музей-квартира Достоевского.

"Он родился в соседнем флигеле, но провел детство именно в этом, где располагается музей-квартира. Сейчас нам передам весь дом, и мы к 2021 году, к 200-летию Достоевского, должны открыть "Московский дом Достоевского". Это будет совершенно новый музей", – цитирует Бака Агентство "Москва".

В экспозиции представят большую коллекцию личных вещей писателя. Многие из них должны отреставрировать к 2021 году при содействии министерства культуры РФ.

"В наших фондах хранится почти целиком коллекция жены писателя Анны Достоевской, которая начала собирать предметы с ним связанные еще при его жизни, и Достоевский сам отмечал, что у нее есть некий дар архивариуса", – заключил Бак.

В сентябре стало известно, что в столице разработают проект планировки музейного квартала ГМИИ имени Пушкина. Внутри находятся памятники архитектуры федерального и регионального значения.

В усадьбе князей Вяземских и Долгоруковых после реставрации разместят полотна европейских художников XIII – начала XIX веков. В этом же здании будут находиться фондохранилище, реставрационные мастерские и большая общественная зона.

В усадьбе князей Голицыных откроется Галерея искусства импрессионистов и постимпрессионистов с полотнами из коллекций Сергея Ивановича Щукина и Ивана Абрамовича Морозова. В доходном доме братьев Стуловых сделают Дом текста. В Малом Знаменском переулке собираются построить депозитарно-реставрационный и выставочный центр.