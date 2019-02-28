Журналист Алешковский потребовал у "Аэрофлота" вернуть мили через суд

Журналист Дмитрий Алешковский подал в суд на авиакомпанию "Аэрофлот" с требованием вернуть платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус" и накопленные мили.
Как сообщил Агентству "Москва" пресс-секретарь Пресненского районного суда столицы Алексей Черников, административное заявление зарегистрировано в суде 27 февраля. Судья в течение трех дней со дня поступления иска решит, принять ли его.
В ноябре 2018 года Алешковский подверг критике в соцсетях гендиректора авиакомпании из-за запрета сотрудникам "Аэрофлота" пользоваться мобильными телефонами в офисах.
После этого "Аэрофлот" лишил его статуса и миль в программе "Аэрофлот Бонус". В авиакомпании заявили, что решение принято в соответствии с существующим регламентом. Позднее Алешковский извинился перед Савельевым, однако привилегии ему возвращены не были.
"Аэрофлот" не вернет накопленные мили за перелеты Дмитрию Алешковскому
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