"Аэрофлот" просит прокуратуру разобраться с блогером Соколовским

Сотрудники авиакомпании "Аэрофлот" направили письмо прокурору Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Денису Кочетыгову с просьбой проверить законность действий блогера Александра Соколовского. Об этом сообщает Агентство "Москва", в распоряжении которого есть соответствующее письмо.
"Просим провести проверку действий Соколовского и привлечь его к предусмотренной законом административной ответственности. Такое явное неуважение к ведущей авиакомпании России и ее работникам со стороны контролирующих органов не может остаться безнаказанным", – сказано в тексте письма авиакомпании.
Сотрудники авиакомпании также подчеркнули, что чувствуют себя униженными и подавленными. Публикации Соколовского, по их словам, причиняют им душевные и физические страдания.
Ранее "Аэрофлот" отключил Соколовского от программы "Аэрофлот бонус" за использование нецензурной лексики и за оскорбительные и унижающие честь и достоинство высказывания в адрес компании. Речь идет о его публикации про ноябрьский рейс в Ниццу, когда борт вынужден был приземлиться в Вене и вернуться в Москву.
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