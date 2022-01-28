Вирусолог рассказал, почему привитые заражаются "Омикроном"

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Антитела, которые выработались в ответ на прививку или болезнь, практически не убивают "Омикрон". Об этом рассказал Москве 24 вирусолог, глава Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков.

"Две прививки хорошими, сильными вакцинами вызывают очень хороший иммунитет, например, против штамма "Дельта", но антитела выработались в ответ на прививку, сделанную на основе старых штаммов коронавируса, поэтому они практически не убивают "Омикрон", – пояснил Чумаков.

По словам специалиста, заразность нового варианта коронавируса связана именно с тем, что он способен пробить иммунитет, вызванный вакцинами и перенесенным ранее заболеванием. Однако "Омикрон" может проникнуть только через первый эшелон защиты, в связи с чем поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая кашель, насморк и другие симптомы простуды.

"Но поскольку антитела – это не единственный механизм защиты, существует еще клеточный иммунитет и другие механизмы, то вот эти вот следующие эшелоны защиты мешают вирусу прорваться в легкие, вызвать тромбозы и прочие неприятные вещи", – подчеркнул вирусолог.

Специалист полагает, что именно этим и объясняется облегченное течение болезни, поскольку многие люди, заражающиеся "Омикроном", уже или привились, или переболели другим штаммом инфекции.

Чумаков подчеркнул, что вакцины, сделанные на основе старых штаммов, в случае с "Омикроном" защищают именно от тяжелого течения болезни, приводящего к госпитализации и смерти.

"Они плохо работают и не защищают от заражения и легкого течения болезни, но они защищают от самого главного", – убежден специалист.

Он добавил, что в настоящий момент в разработке находится вакцина, которая была бы ориентирована именно на "Омикрон". По прогнозам компании, которая занимается созданием препарата, доступна новая прививка станет примерно в марте текущего года.

"Но я подозреваю, что к этому времени волна "Омикрона" спадет. Но повторюсь, что ревакцинация, вот эта бустерная доза, является ключом к вашей защите, поэтому не пренебрегайте этим, если вы привились два раза, пойдите сделайте еще один укол", – заключил Чумаков.

Ранее врачи из ЮАР, где впервые был обнаружен "Омикрон"-штамм коронавируса, рассказали о новом, нетипичном симптоме заражения. Речь идет о боли в спине, о которой все чаще сообщают пациенты с подтвержденным коронавирусом.