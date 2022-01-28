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Общество

20:14

Ученые назвали нетипичный симптом "Омикрона", сохраняющийся после выздоровления

общество

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Врачи из ЮАР, где впервые был обнаружен "Омикрон"-штамм коронавируса, рассказали о новом, нетипичном симптоме заражения. Об этом сообщает "Газета.ру".

Речь идет о боли в спине, о которой все чаще сообщают пациенты с подтвержденным коронавирусом.

"Среди пациентов с "Омикроном", как правило, стало больше жалоб на боль в спине и меньше на потерю вкуса и обоняния", – отмечает доктор Энн Мэри.

Уточняется, что эту информацию также подтверждают данные норвежских и индийских исследователей.

Специалисты предполагают, что причиной для мышечных болей являются воспалительные процессы в организме, поскольку иммунная система активно борется с вирусом. Некоторые врачи считают, что "Омикрон" оказывает уникальное воздействие на скелетную и мышечную системы, что нехарактерно для других штаммов коронавируса. Однако подтверждения у данной теории нет.

Вызывает опасения медиков и тот факт, что жалобы на боли в спине продолжают поступать и от пациентов, переболевших коронавирусом. Это наталкивает на вывод, что подобный симптом сохраняется у заразившихся длительное время.

Ранее нейропсихолог, психофизиолог Илона Ильясова рассказала, как бороться со страхами из-за распространения "Омикрона". Специалист полагает, что возросший спрос на психологическую помощь в период пандемии закономерен. Среди методов борьбы с фобиями она выделяет терапию биологической обратной связи (БОС). Это немедикаментозное воздействие на психическое и физическое состояние человека с целью повышения его стрессоустойчивости.

Песков заявил, что вводить избыточные ограничения из-за "Омикрона" не имеет смысла

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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