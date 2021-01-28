Население России за 2020 год сократилось на 0,5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Население России за год сократилось на 510 тысяч человек. Согласно данным Росстата, на 1 января 2021 года в стране проживают 146 миллионов 238 тысяч человек.

В прошлом году численность населения на 1 января составляла 146 миллионов 748 тысяч человек. Последний раз такое сокращение населения фиксировали 15 лет назад: с 143,8 миллиона в 2005 году численность снизилась до 143,2 миллиона на начало 2006-го.

С 2007 по 2009 год численность населения страны уменьшилась до 142,7 миллиона. С 2010 года в целом фиксировался ежегодный прирост населения.

К примеру, в 2012 году в России проживали 143 миллиона человек, в 2014-м – 143,7 миллиона, а в 2015 году эта цифра уже превысила 146 миллионов. С 2017 года численность не опускалась ниже 146,8 миллиона человек.

Эксперты проекта "Трезвая Россия" прогнозируют снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году. Среди факторов, которые способны вызвать негативную динамику, специалисты отметили алкоголь, табак и наркотики.

В июне прошлого года Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны.

В едином ресурсе будет собрана базовая информация о гражданах РФ и иностранцах, проживающих на территории страны. В частности, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН. Кроме того, в регистр будут включены дополнительные сведения – семейное положение и родственные связи.