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Общество

08:43

Названы самые популярные страны для путешествий на поезде из России

общество туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили самые популярные страны для поездок из России на поезде в 2019 году. Лидером стала Белоруссия, туда купили 47,7% билетов, сообщает RT.

На втором месте среди заграничных направлений оказалась Украина, куда было куплено 18,3% ж/д билетов. По сравнению с 2018 годом спрос в эту страну уменьшился на 5,8%.

Замкнула тройку Финляндия с показателем 8% от общего числа продаж. В десятку также попали Казахстан, Эстония, Латвия, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан.

Ранее в OneTwoTrip рассказали, какие туры выбирали россияне для путешествий в 2019 году. Самым популярным направлением оказалась Турция. В эту страну приобретено 41,9% от общего количества проданных пакетных туров.

Вторую строчку занял Кипр с показателями в 10,8% проданных путевок. На третьем месте расположилась Россия. В российские города было куплено 10,6% туров.

В АТОР отметили, что самый дорогой тур в прошлом году купили за 11,7 миллиона рублей. За эти деньги семья из четырех человек зимой приобрела комбинированный тур Сейшелы + ОАЭ продолжительностью 18 дней.

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