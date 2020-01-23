Стали известны популярные у россиян туры в 2019 году

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Стало известно, какие туры выбирали россияне для путешествий в 2019 году. Об этом информирует RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Оказалось, что самым популярным направлением в прошлом году стала Турция. В эту страну россияне приобрели 41,9% от общего количества проданных пакетных туров. Подорожание путевок в Турцию на 14% не сказалось на популярности выбора этого курорта.

Вторую строчку рейтинга занимает Кипр с показателями в 10,8% проданных путевок. Тройку лидеров замыкает Россия, обогнавшая Таиланд. В российские города было куплено 10,6% туров, что превысило уровень их продаж в 2018 году на 2%.

Отмечается, что в 2019 году цены на отдых в России упали на 25%, чем, возможно, и объясняется рост популярности курортов нашей страны.

Кроме того, в числе популярных направлений оказались Таиланд, Тунис, ОАЭ, Греция, Испания, Доминикана и Вьетнам.

Ранее сообщалось о том, что самый дорогой тур в 2019 году обошелся российской семье в 11,7 миллиона рублей. За эти деньги семья из четырех человек зимой приобрела комбинированный тур Сейшелы + ОАЭ на 18 дней.