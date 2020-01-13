Самый дорогой тур в 2019 году обошелся российской семье в 11,7 млн рублей

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Самый дорогой тур в 2019 году был приобретен за 11,7 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

За эти деньги семья из четырех человек зимой приобрела комбинированный тур Сейшелы + ОАЭ продолжительностью 18 дней.

Второе место в рейтинге самых дорогих туров, приобретенных россиянами в прошлом году, занимает путевка на Сардинию за 10,7 миллиона рублей. Треть досталось поездке в Турцию за 8,7 миллиона рублей.

В топ-15 также вошли тур на горнолыжный курорт Кран-Монтана за 7,5 миллиона рублей, в США (6,6), в Таиланд (3,8), в Доминикану (3,6), на Кипр (3,3) и в Турцию (3,1).

Статистика по самым дорогим турам по территории России в этом году неполна, так как некоторые профильные компании предпочли не участвовать в исследовании.

Из наиболее дорогих и интересных туров в разных регионах РФ в АТОР выделили тур на четверых в отель "Вилла Дивный Мир – Карасан" на Южном берегу Крыма за 2 миллиона 79 тысяч рублей.

1,5 миллиона рублей стоил 10-дневный отдых компании из 10 человек в сочинском отеле Radisson Collection Paradise Resort & SPA. За 595 тысяч рублей три человека забронировали индивидуальный тур на 10 ночей по Байкалу.

Ранее РИА Новости сообщило, что больше половины опрошенных россиян не побывали за границей в минувшем году. Только 20% респондентов посетили один или два зарубежных города.

Еще 10% побывали в двух-трех городах за границей. В пяти-семи зарубежных городах отдыхали лишь 8% опрошенных. Наиболее популярными среди туристов зарубежными городами стали Париж, Барселона, Прага, Рим, Ницца, Лондон, Варшава, Милан и Стамбул.