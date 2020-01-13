Самый дорогой тур в 2019 году обошелся российской семье в 11,7 млн рублей

Фото: ТАСС/Huang Guanghui/Zuma
Самый дорогой тур в 2019 году был приобретен за 11,7 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
За эти деньги семья из четырех человек зимой приобрела комбинированный тур Сейшелы + ОАЭ продолжительностью 18 дней.
Второе место в рейтинге самых дорогих туров, приобретенных россиянами в прошлом году, занимает путевка на Сардинию за 10,7 миллиона рублей. Треть досталось поездке в Турцию за 8,7 миллиона рублей.
В топ-15 также вошли тур на горнолыжный курорт Кран-Монтана за 7,5 миллиона рублей, в США (6,6), в Таиланд (3,8), в Доминикану (3,6), на Кипр (3,3) и в Турцию (3,1).
Статистика по самым дорогим турам по территории России в этом году неполна, так как некоторые профильные компании предпочли не участвовать в исследовании.
Из наиболее дорогих и интересных туров в разных регионах РФ в АТОР выделили тур на четверых в отель "Вилла Дивный Мир – Карасан" на Южном берегу Крыма за 2 миллиона 79 тысяч рублей.
1,5 миллиона рублей стоил 10-дневный отдых компании из 10 человек в сочинском отеле Radisson Collection Paradise Resort & SPA. За 595 тысяч рублей три человека забронировали индивидуальный тур на 10 ночей по Байкалу.
Ранее РИА Новости сообщило, что больше половины опрошенных россиян не побывали за границей в минувшем году. Только 20% респондентов посетили один или два зарубежных города.
Еще 10% побывали в двух-трех городах за границей. В пяти-семи зарубежных городах отдыхали лишь 8% опрошенных. Наиболее популярными среди туристов зарубежными городами стали Париж, Барселона, Прага, Рим, Ницца, Лондон, Варшава, Милан и Стамбул.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: