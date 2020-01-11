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Общество

21:17

Россияне рассказали об отдыхе за границей в 2019 году

общество туризм

Фото: depositphotos/anyaberkut

Больше половины опрошенных россиян не побывали за границей в минувшем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос сайта по продаже туристических путевок.

Отмечается, что только 20% респондентов посетили в 2019 году один или два зарубежных города. Еще 10% побывали в двух-трех городах за границей. В пяти-семи зарубежных городах отдыхали лишь 8% опрошенных. Больше 15 городов смогли посетить только 3% участников опроса.

Наиболее популярными среди туристов зарубежными городами стали Париж, Барселона, Прага, Рим, Ницца, Лондон, Варшава, Милан и Стамбул.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще путешествовать с детьми. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой данные крупнейших туроператоров страны.

Самыми популярными направлениями для семейного отдыха летом стали Турция, Тунис, Кипр, Испания и Болгария. Зимой россияне с детьми предпочитают летать во Вьетнам, Таиланд, Арабские Эмираты и Доминиканскую Республику.

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