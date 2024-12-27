Совет директоров "Роснефти" решил продлить полномочия Сечина на посту главы компании

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Совет директоров "Роснефти" решил продлить полномочия Игоря Сечина на посту главного исполнительного директора сроком на 5 лет, сообщает РИА Новости.

Сечин является главным исполнительным директором госкомпании с мая 2012 года.

Ранее Сечин заявил, что мир является свидетелем наступления новой угольной эры, в том числе благодаря высокой энергоотдаче инвестиций в ископаемые виды топлива. По его словам, опытные инвесторы вернулись к углю.

В качестве примера он привел компанию Glencore, которая, по его словам, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса. Сечин отметил, что энергопереходу нужна перестройка реальной, а не виртуальной экономики.