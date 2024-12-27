Роспотребнадзор выпустил рекомендации по доставке еды

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Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по доставке еды для магазинов, производителей и объектов общественного питания.

"Эти рекомендации включают как обязательные правила, так и рекомендации, направленные на обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов, доставляемых населению", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Там напомнили, что у компаний, осуществляющих доставку еды, должны быть свидетельство о госрегистрации, декларация о соответствии и ветеринарное свидетельство. Кроме того, нельзя забывать про маркировку блюд.

В рекомендациях также прописаны требования к утилизации отходов, уборке и планировке пунктов сбора заказов и разогрева. При этом доставлять еду необходимо в специальных контейнерах, многооборотной упаковке, используя транспорт. Роспотребнадзор также призывает следить за состоянием здоровья курьеров.

Диетолог Анна Ивашкевич, в свою очередь, рассказала News.ru, как выбрать свежий салат в магазине.

"Если у салата появился кислый, гнилостный запах, это явный признак порчи. Но пробовать на вкус стоит только в крайнем случае, если нет других очевидных признаков", – отметила она.

В испорченном салате майонез может расслоиться или пожелтеть, добавила эксперт. По ее словам, не следует брать в магазине водянистый или липкий салат.

Сохранять осторожность нужно и при выборе овощей. Так, у несвежих картофеля и моркови может появиться сероватый или коричневатый оттенок.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы, как сделать новогодний стол полезнее. По его словам, белый хлеб лучше заменить ржаным, поскольку он защищает от переедания. Также он рекомендовал поставить на новогодний стол фрукты и овощи.

