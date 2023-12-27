Аналитики выяснили, что россияне не теряют интереса к новостям в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Примерно 95% россиян продолжают читать новости в новогодние праздники. Об этом свидетельствую данные опроса сервиса "Яндекс.Взгляд", который инициировала компания Win2Win Communications. Результаты приводит "Газета.ру".

В том же объеме просматривают новости 47,5% респондентов. При этом 4,5% заявили, что читают о происходящих событиях в праздники чаще. 6,5% участников опроса не следят за новостями только в первые дни отдыха, а 28,5% россиян признались, что сокращают объем, но продолжают читать новости в течение всех каникул

Иногда читают новости 8,5% респондентов, а 4,5% предпочитают ничего не знать о событиях в мире.

Для просмотра лент новостей чаще всего россияне выбирают телеграм-каналы и социальные сети – 45%, сайты СМИ – менее 30%, а телевидение – чуть менее 20%.

Что касается тематики, граждан больше всего волнуют события в России из разных сфер жизни – 65%, политика – 15%, спорт, культура и другие рубрики – от 2 до 4%. При этом россияне считают, что самой "непраздничной" является тема политики.

Ранее результаты исследования сервиса "Авито Работа" показали, что около 37% опрошенных россиян в возрасте 18–24 лет чаще всего общаются с коллегами во время новогодних выходных.

В опросе приняли участие две тысячи человек. 42% из них коммуницируют с коллегами вне работы время от времени, а 25% респондентов активно общаются с ними в новогодние выходные. Только 10% опрошенных принципиально не общаются с коллегами в новогодние каникулы и выходные.



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