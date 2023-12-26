Россияне до 24 лет чаще всего общаются с коллегами в новогодние выходные

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Около 37% опрошенных россиян в возрасте 18–24 лет чаще всего общаются с коллегами во время новогодних выходных. Больше всего об этом рассказали жители Приволжья (28%), сообщает "Радио 1" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Работа".

В опросе приняли участие две тысячи человек. 42% из них коммуницируют с коллегами вне работы время от времени, а 25% респондентов активно общаются с ними в новогодние выходные.

Только 10% опрошенных принципиально не общаются с коллегами в новогодние каникулы и выходные. Об этом чаще всего рассказывали специалисты 45–54 лет (14%) и жители Санкт-Петербурга (21%).

В исследовании также указано, как именно россияне предпочитают поздравлять коллег и близких с Новым годом. 83% опрошенных отправляют готовые текстовые поздравления – открытки в мессенджерах и видеопоздравления (43%), а также красивые тексты (40%). Только 13% респондентов предпочитают лично писать сообщения (8%) и звонить (5%) для персональных поздравлений.

Ранее аналитики узнали, что россияне чаще всего дарят коллегам на Новый год. 41% россиян предпочитают выбирать в качестве подарка наборы с чаем или кофе, 28% – сладости и 27% – елочные игрушки.

Еще 17% опрошенных дарили коллегам книги, а 14% респондентов покупали парфюмерию и косметику. По 9% участников опроса выбирали в качестве подарка наборы для творчества или теплые вещи.

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки коллегам