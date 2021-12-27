Около 2 трлн руб составят социальные расходы бюджета Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В следующем году социальные расходы бюджета Москвы составят около двух триллионов рублей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, власти каждый год расширяют меры поддержки граждан, в частности, это касается выплат, компенсаций, льгот, различных программ и проектов.
"На данный момент каждый третий житель столицы пользуется мерами социальной помощи от города. Отдельное внимание мы уделяем поддержке особо нуждающихся категорий, а именно старшего поколения, семей с детьми, людей с инвалидностью, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации", – сказала Ракова.
По ее словам, финансирование соцсферы за три года увеличилось более чем на 40%. Власти планируют и дальше развивать сферы здравоохранения, городской инфраструктуры и образования. Так, в ТиНАО построят более 60 образовательных объектов для детей.
Всего, по словам руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, доля финансирования соцсферы в 2022 году составит 53,6%, 1 триллион 951 миллиард рублей. При этом с учетом средств ОМС данная сумма достигнет почти 2,3 триллиона рублей.
"По сравнению с 2021 годом социальные расходы увеличатся на 9,1%. За период с 2020 по 2022 год они вырастут на 43%, или 585 миллиардов рублей", – уточнила Зяббарова.
Кроме того, объем средств на программу "Столичное здравоохранение" увеличится на 9,3%, "Социальная поддержка жителей Москвы" – 5,8%, "Столичное образование" – 8,8%, "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" – 11,2%, "Спорт Москвы" –19,3%.
"В бюджете на 2022 год в полном объеме сохраняется широкий спектр действующих в городе мер социальной поддержки москвичей. Более того, все денежные выплаты с 1 января будущего года будут проиндексированы. В следующем году получат дальнейшее развитие наиболее востребованные москвичами социальные проекты, в их числе "Московское долголетие" и "Наше сокровище", – добавила Зяббарова.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что с 1 января 2022 года в Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой. По его словам, за последние три года социальные выплаты были увеличены в 2–5 раз, а минимальная социальная пенсия – на 40%.
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