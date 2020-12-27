В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве за последние сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в городском Оперштабе.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – заявили в ведомстве.

Всего в результате осложнений, вызванных COVID-19, в столице умерли 10 989 человек.

За последние сутки в России зафиксировали 28 284 новых случая коронавируса. В Москве обнаружили 6 620 заболевших COVID-19. Всего на территории РФ за все время пандемии зарегистрировали 3 050 248 случаев коронавируса.

С 28 декабря столичные жители старше 60 лет получат право на вакцинацию от коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это важно, поскольку пожилые горожане входят в "самую большую группу риска".