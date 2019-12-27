В РПЦ объяснили, почему разрешили крестить иностранными именами

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Русская православная церковь ввела изменения в правила крещения и поминания православных. Согласно поправкам, теперь сняты ограничения с имен "иностранных" святых. Об этом сообщает ИА "НСН" со ссылкой на решение Синода.

"Сейчас Россия стала державой, которая часто упоминается в иностранных СМИ, все ею интересуются, появилось много православных французов, англичан, итальянцев и так далее, и они не понимают, почему нужно менять имя. Также крестятся грузины, татары – их именами мамы с папами зовут, почему бы и не покрестить так", – прокомментировал решение Синода представитель РПЦ протоиерей Дмитрий Смирнов.

По новым правилам Иоанна можно заменить на Джона, а Иоанну на Жанну. Детей разрешили крестить под именами святых зарубежных православных церквей, а взрослые люди смогут принять имя, созвучное с гражданским, если оно изначально отсутствовало в месяцеслове.

