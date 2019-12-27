Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:45

В РПЦ объяснили, почему разрешили крестить иностранными именами

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Русская православная церковь ввела изменения в правила крещения и поминания православных. Согласно поправкам, теперь сняты ограничения с имен "иностранных" святых. Об этом сообщает ИА "НСН" со ссылкой на решение Синода.

"Сейчас Россия стала державой, которая часто упоминается в иностранных СМИ, все ею интересуются, появилось много православных французов, англичан, итальянцев и так далее, и они не понимают, почему нужно менять имя. Также крестятся грузины, татары – их именами мамы с папами зовут, почему бы и не покрестить так", – прокомментировал решение Синода представитель РПЦ протоиерей Дмитрий Смирнов.

По новым правилам Иоанна можно заменить на Джона, а Иоанну на Жанну. Детей разрешили крестить под именами святых зарубежных православных церквей, а взрослые люди смогут принять имя, созвучное с гражданским, если оно изначально отсутствовало в месяцеслове.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика