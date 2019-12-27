РПЦ изменила правила крещения

РПЦ разрешила крестить детей под именами иностранных святых

Синод Русской православной церкви снял ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена. Об этом говорится в журналах заседания Синода, опубликованных на сайте РПЦ.

"Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей", – говорится в журнале.

Как отмечается, крестить детей теперь можно под именами святых других православных церквей. При этом, если человек хочет покреститься будучи взрослым, но у его имени нет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он сам может выбрать себе крестильное имя из месяцеслова.

Ранее жительница Курганской области рассказала, что священник отказался крестить ее ребенка вместе с другими детьми, поскольку у девочки есть большое родимое пятно, занимающее больше половины тела. Женщине предложили индивидуальный обряд крещения за 4 тысячи рублей.

В РПЦ заявили, что любые физические особенности ни при каких обстоятельствах не могут служить основанием для создания каких-либо трудностей в принятии таинства крещения. Большинство священников готовы в случае необходимости крестить младенца, имеющего физические особенности, бесплатно.