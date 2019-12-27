Названы самые успешные российские миллиардеры десятилетия

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Десять самых успешных бизнесменов России значительно увеличили свои состояния за минувшее десятилетие. По подсчетам аналитиков, речь идет о 111 миллиардах долларов суммарно. Об этом рассказало издание Forbes.

Наибольший рост дохода зафиксировали у председателя правления ПАО "Новатэк" Леонида Михельсона. С 2010 года по конец 2019 года бизнесмен стал богаче на 22,6 миллиарда долларов, и сейчас его состояние равняется 27 миллиардам долларов.

В топ-3 наиболее разбогатевших предпринимателей также вошли член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко и президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин. Кроме того, в рейтинг включили Вагита Алекперова, Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко, Виктора Вексельберга, Алишера Усманова, Владимира Лисина и Алексея Козицына. Аналитики отмечают, что состояние этих бизнесменов преимущественно построено на сырьевой экономике.

Ранее был представлен список самых разбогатевших миллиардеров России за 2019 год. Здесь ситуация несколько иная. Наибольший прирост эксперты отметили у состояния Владимира Потанина, на второе место поставили Леонида Мизельсона, а замыкает тройку Вагит Алекперов.

