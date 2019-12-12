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Экономика

21:24

РФ имеет потенциал для инвестиционного сотрудничества со странами Азии – Титов

экономика

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

У России есть большой потенциал для инвестиционного сотрудничества со странами Азии. Такое заявление сделал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что в последние годы между Россией и азиатскими странами растет не только товарооборот, но и инвестиционное сотрудничество.

"Сейчас, конечно, есть крупные проекты. Но в общем-то наши отношения прирастают средним и малым бизнесом. У нас существуют очень эффективные организации, которые помогают бизнесу, потому что малый и средний бизнес на таком расстоянии не всегда могут найти друг друга", – сказал Титов, подводя итоги пятилетия программы "поворота на Восток".

Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич выразил надежду на тесное сотрудничество российских и китайских бизнесменов. Он добавил, что одним из главных результатов сотрудничества стал запуск магистрального газопровода "Сила Сибири".

"Следующие годы с нашими китайскими партнерами – это годы инновационных и технологических обменов. Я думаю, мы найдем в этом новые точки роста. Кроме того, здесь присутствуют Индонезия, Индия, Вьетнам, Филиппины. И мы надеемся, что наш товарооборот с этими странами будет также активно развиваться", – заключил Манкевич.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что открытие газопровода "Сила Сибири" выводит на новый уровень взаимодействие РФ и Китая в сфере энергетики.

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