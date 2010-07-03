Путин рассказал о важности "Силы Сибири" для российско-китайских отношений

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Владимир Путин заявил, что открытие газопровода "Сила Сибири" выводит на новый уровень взаимодействие РФ и Китая в сфере энергетике. В режиме телемоста президент РФ и его китайский коллега Си Цзиньпин дали старт поставкам по газопроводу, сообщает РИА Новости.

Путин напомнил, что в этом году отмечается семидесятилетие установления дипломатических отношений между РФ и Китаем. Начало поставок приблизит к решению задачи довести двухсторонний товарооборот к 2024 году до 200 миллиардов долларов, подчеркнул глава государства.

По словам Путина, газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай.

В мае 2014 года страны подписали договор на 30 лет, по которому Китай ежегодно будет получать 38 миллиардов кубометров газа. В конце октября Газпром завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Поставки планируется начать в декабре.

Ранее Путин заявил о существующем риске прекращения транзита газа через территорию Украины. Он отметил, что Россия готова снизить цену на топливо для Киева на 25%. При этом обязательным условием договора должны стать прямые поставки.