Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

12:37

Путин рассказал о важности "Силы Сибири" для российско-китайских отношений

политика экономика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что открытие газопровода "Сила Сибири" выводит на новый уровень взаимодействие РФ и Китая в сфере энергетике. В режиме телемоста президент РФ и его китайский коллега Си Цзиньпин дали старт поставкам по газопроводу, сообщает РИА Новости.

Путин напомнил, что в этом году отмечается семидесятилетие установления дипломатических отношений между РФ и Китаем. Начало поставок приблизит к решению задачи довести двухсторонний товарооборот к 2024 году до 200 миллиардов долларов, подчеркнул глава государства.

По словам Путина, газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай.

В мае 2014 года страны подписали договор на 30 лет, по которому Китай ежегодно будет получать 38 миллиардов кубометров газа. В конце октября Газпром завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Поставки планируется начать в декабре.

Ранее Путин заявил о существующем риске прекращения транзита газа через территорию Украины. Он отметил, что Россия готова снизить цену на топливо для Киева на 25%. При этом обязательным условием договора должны стать прямые поставки.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика