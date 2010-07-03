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Политика

15:45

В Госдуме прокомментировали запуск газопровода "Сила Сибири"

политика экономика

Фото: spetsgazavtotrans.gazprom.ru

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал запуск газопровода "Сила Сибири". По нему российский газ будут переправлять в Китай. Об этом сообщает RT.

"Это знаковая веха для российской газовой отрасли. Сначала был заключён долгосрочной контракт, потом построен огромный трубопровод – и сегодня начались поставки. Это говорит о качестве отношений", – заявил депутат.

По мнению Игоря Ананских, обе стороны сотрудничества остаются в выигрыше: Китай получает дешевый российский газ, а Россия обретает новый обширный рынок сбыта. В перспективе, "Газпром" сможет проще выйти на азиатский рынок в целом.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что запуск газопровода "Сила Сибири" выведет на новый уровень взаимодействие РФ и Китая в сфере энергетики. Примечательно, что его запустили в год семидесятилетия дипотношений между странами.

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